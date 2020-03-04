Ağaçta asılı bulundu

04.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:25

Adana'da 23 yaşındaki genç, ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi mahalledeki ormanlık alanda gezerken yol kenarında park edilmiş lüks bir otomobil yakınında ağaçta asılı bir şahsın olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Cesedin Rıdvan Y.'ye (23) ait olduğunu belirleyen polis otomobilde yaptığı incelemede kan izlerine rastlarken, şahsın bileklerinin de kesik olduğunu gördü. Polis şahsın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, ailesinin ise Rıdvan Y'nin hiçbir sorunu olmadığını, intihar etmiş olabileceğini düşünmediklerini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA