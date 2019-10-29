Ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı

29.10.2019 15:40

İzmir'in Konak ilçesinde vatandaşların iddiasına göre ağaçta 4 gündür mahsur olan kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı. Kedinin kurtarılma anı saniye saniye görüntülendi.

Olay, İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar semti 1413 Sokak'ta meydana geldi. Kahramanlar Camii avlusunda yer alan bir ağacın tepelerine çıkan yavru kedi vatandaşların iddiasına göre 4 gündür kurtarılmayı bekliyordu. Vatandaşlar, yavru kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Sokakların dar olması sebebiyle olay yerine itfaiye ulaşamayınca vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.

4 GÜNDÜR AĞAÇTA AĞLIYORDU

Vatandaşların aktardığı bilgiye göre 4 gündür ağaçta aç susuz kalan yavru kedi, gece gündüz ağlayarak yardım bekliyordu. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar sokakların dar olması sebebiyle itfaiye aracının buraya giremediğini söyledi. Bölgedeki halk son çareyi kendi imkanlarını seferber etmekte buldu.

AĞAÇTAN PENCEREYE ATLADI, PENCEREDEN DE BATTANİYEYE DÜŞTÜ

Kurtarma çalışmaları esnasında ürkerek ağaçtan caminin penceresine atlayan kedi bir süre burada bekledi. Vatandaşlar kedinin düşme anında zarar görmemesi için bir battaniye gerdi. Yavru kedinin ağaçtan pencereye sıçramasını fırsat bilen cami görevlisi Ender Çiros bir çubuk yardımıyla kediyi aşağı itti. Gerilen battaniyenin üstüne düşen yavru kedi daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Kediyi özgürlüğüne kavuşturan hayvansever vatandaşlar sevinçle bu anı kutladı.

"KEDİNİN KURTULMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Yavru kedinin kurtulması için büyük çaba gösteren cami görevlisi Ender Çiros (50), kedinin kurtulmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "4 günden beri ağaçta mahsur olan kedinin ölmesine kimse razı gelemezdi. Ağaçtan kurtulup gitmesi bizi çok mutlu etti. Sağ olsun buradaki arkadaşlarımızla birlikte kurtardık kediyi. Bu da çok mutlu etti beni" dedi.

"KEDİ KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Yavru kedinin kurtarılmasında pay sahibi olan cami cemaatinden Mehmet Usta (55), o anları şöyle anlattı:

"Ben geldiğimde bir telaş vardı. Baktım ki ağaca kedi çıkmış. Onun kurtarılması telaşı vardı. Mahalleden ve cami cemaatinden arkadaşlarla ne yapalım diye düşündük. Uzun uğraşlar sonucu kedinin ağaçtan pencereye geçişini sağladık. Oradan da cami görevlisi Ender arkadaşımızın uğraşlarıyla kediyi aşağıda gerdiğimiz battaniyeye düşmesini sağladık. Neyse ki başarılı bir kurtarma operasyonu oldu. Çok mutluyuz."

(İHA)

Kaynak: İHA