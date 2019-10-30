Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki refüjde bulunan ağaçta bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ağaca itfaiye aracının merdivenini uzatan ekipler, kediyi buradan alarak indirdi.
Kurtarılan kedi salıverildi.
VİDEO: Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY