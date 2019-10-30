Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

30.10.2019 13:09

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki refüjde bulunan ağaçta bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ağaca itfaiye aracının merdivenini uzatan ekipler, kediyi buradan alarak indirdi.

Kurtarılan kedi salıverildi.

Kaynak: AA

VİDEO: Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY
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