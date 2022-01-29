Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gün boyunca çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gün boyunca çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir çam ağacına tırmanan ve geri inemeyen kedi, 2 gün boyunca ağaçta bekledi. Mahalle sakinleri kediyi indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Mahalle Muhtarı Ramazan Ulema, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekibi yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağacın tepesindeki kediye iş makinesinin merdiveniyle yanaştı. İtfaiyeci, elleriyle kediyi yakalayarak bulunduğu yerden alıp aşağı indirdi. - ADIYAMAN

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, kedi, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title