Ağaçsız Alanda 'Ağaç Kesilecek' İddiasıyla Eylem Yaptılar

Manisa'da kendilerini çevreci olarak niteleyen bir grup, ağaç bulunmayan alanda 'ağaç kesilecek' iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak otoparkı protesto etti. Eylemci grubun pankartlarında Ulupark'ın ağaçlık alanının fotoğrafını kullanması ise tepkiye neden oldu.



Kendilerini çevreci olarak adlandıran bir grup, Büyükşehir Belediye Meclisinde 8 Ağustos tarihinde tüm partilerin oy birliğiyle kabul ettiği Şehzadeler ilçesindeki Ulupark'ta mevcut olan açık otopark alanına çok katlı otopark yapılması kararına tepki için bir araya geldi. Grup, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı öncesinde ellerinde Ulupark'ın ağaçlı kısmının bulunduğu bir fotoğrafı kullanarak 'Ulupark'a dokunma' diyerek slogan attı.



Bu sırada bazı gazetecilerin pankartta kullanılan fotoğrafın otopark yapılacak yer olmadığı konusunda uyarması üzerine grup üyeleri gazetecilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine grubun yanına gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Erdinç Karaköse de pankartta kullanılan fotoğrafın algı oluşturmaya dönük olduğunu ve belediye olarak bu alanda bir tek ağacın bile kesilmeyeceğini defalarca söylediklerini iletti. Karaköse'nin açıklama yaptığı sırada grubun sesini yükselterek 'Ulupark'a dokunma' diyerek slogan attıkları görüldü.



Bu arada CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul da meclis salonuna girerken eylemcilerin sözlü sataşmasına hedef oldu. Tokul'un kendisine laf atan kişiye 'Git buradan, sen CHP'li değil misin?' demesi dikkat çekti. Tokul'a laf atan kişi de 'Ben Manisalıyım evet CHP'liyim ama sen bana git diyemezsin' dedi. Meclis üyelerinin salona gelişlerinde bütün üyeler sloganlarla karşılandı.



"Ulupark'ta bir ağaç bile kesilmeyecek"



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşunda yaptığı açıklamada Ulupark'taki otopark projesi ile ilgili, "Ulupark'ın tamamını kaldırıp otopark yapıyormuşum. ya biz çocukluğumuzda oranın mezarlık olduğunu biliyorduk. Biz oralarda büyüdük. Orada yapılması düşünülen otopark sadece şu anda 30 araçlık otopark olarak kullanılan alan. Bir tane ağaç kesilmeyecek ama 30 aracın park edilebildiği yere 236 adet araç alabilecek şekilde otopark yapacağız" demişti. - MANİSA