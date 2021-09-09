Ağaçlık alanda saklanan uyuşturucular dedektör köpek tarafından bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda ağaçlık alanda saklanan uyuşturucular narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda ağaçlık alanda saklanan uyuşturucular narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Tır Garajı karşısında bulunan ağaçlık alanda narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda; şeffaf poşetler içerisinde daralı 810 gram bonzai, 1 adet çalışır durumda hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak firari Y.T.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı