Ağaçlarla kaplanan tabela sürücüleri zorluyor

Düzce-Akçakoca karayolu Yığılca Işıklı kavşakta karayollarına ait olan ve Düzce istikametini gösteren tabelanın önünde büyüyen ağaçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Düzce-Akçakoca karayolu olan D-655 karayolu Yığılca ışıklı kavşakta Düzce istikametini gösteren tabela ağaçların büyümesi ile kapanarak arkada kaldı ve görünmez duruma geldi. Bu durum özellikle Düzce'ye Zonguldak'tan gelen yabancı misafirlerin yön bulmasını zorlaştırıyor. Ağaçların kesilmesi ile ortaya çıkacak olan tabela için çalışma yapılması isteniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA