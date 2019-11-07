Ağaçların yakılmasına belediyeden tepki

07.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:42

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, parklarda bulunan ağaçların bazı kişi veya kişilerce yakılması tepkiyle karşılandı.

İlçe sınırlarında bulunan Sakarya Nehri kenarındaki parklarda, belediye tarafından dikilen çok sayıda ağaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesi ve bazı ağaçların yakılması, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgeye, son beş yılda 160 bin ağaç dikildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2014 yılından bu yana 160 bin yetişkin ağaç diktik. Özellikle de tarihi değerimizi yansıttığı için çınar ağacına özel önem veriyoruz. Sadece 2019 yılının ilk ekim döneminde 10 bin çınar ağacı diktik. Osmaneli parkları bu çalışmalarla yeşil bir görünüme kavuştu. Osmaneli Belediyesi olarak bu kadar önem verdiğimiz ağaçları korumak için büyük caba harcıyoruz."

Bazı vatandaşların parklarda bulunan ağaçlara ciddi oranda zarar verdiği aktarılan açıklamada, "Sakarya Nehri kıyısında diktiğimiz yetişkin ağaçları kırarak, keserek ateş yakmak, mangal yapmak için katlediyorlar. Bu kişilerle mücadelede daha güçlü çaba göstermek zorundayız. Osmaneli halkı yeşile duyarlı. Bizler için çok değerli olan ağaçları korumada, Osmaneli halkının yanımızda olduğunu biliyoruz. Hep birlikte ağaç düşmanlarıyla mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmelerine yer verildi.

Kaynak: AA