Ağaçların dip budaması yapıldı DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde cadde üzerinde bulunan ağaçların dip budamalarını yaparak trafiğe engel olmalarını önledi.

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde cadde üzerinde bulunan ağaçların dip budamalarını yaparak trafiğe engel olmalarını önledi.

Cumayeri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin daha güzel görünüme gelmesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelinde cadde üzerinde bulunan ağaçlardan sarkan fazlalık dalların trafiğe oluşturmaması adına yapılan çalışma ile budama faaliyeti tamamlandı. Son olarak Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağaçların dip budama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını periyodik olarak sürdüreceklerini söylediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA