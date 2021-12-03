AĞAÇLARIN ARASINDA YAŞAMINA SON VERDİ

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Musa K., ağaçların arasında başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bayraklı Altınyol Caddesi Melez Deltası sahil kısmında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Musa K., Melez Deltası'na gelerek ağaçların arasına oturdu. Musa K., daha sonra yanında getirdiği tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Musa K.'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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