: Ağaçların altında çürüyen meyveler kadın eliyle gelir kapısına dönüştürüldü

14.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:29

Adana'nın Pozantı ilçesinde aile tipi bahçe sahibi kadınların yetiştirdiği meyveler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kurulan meyve kurutma tesisi aracılığıyla değerleniyor.

Meyve üretiminin yoğun yapıldığı Pozantı'da çeşitli sebeplerden dolayı pazara sunulamayan ürünlerin değerlendirilmesi, bunu yaparken de kadınların ekonomiye katkı sunabilmesi için çalışma yapıldı. Bakanlık tarafından 150 bin lira hibe desteği alan çalışma kapsamında, Kamışlı Mahallesi'nde atıl haldeki bir okul binasının tadilatı yapılarak sanayi tipi mutfak ve meyve kurutma tesisi kuruldu.

Tesisin işletilmesi için Pozantı İlçesi Kadın Çiftçiler Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi (POZKAD) aracılığıyla 45 kadına hijyen, dezenfeksiyon ve kurutma yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Eğitimleri alan meyve üreticisi kadınlar, pazara sunamadıkları ürünlerini kooperatif görevlileri nezaretinde tesiste kurutma, reçel, pestil gibi işlenmiş ürün haline getirerek piyasaya sunmaya başladı.

"Kalkınmanın kırsalda başladığına inanıyoruz"

Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yıl boyunca üretim yapılan önemli bir tarım merkezi olduğunu belirtti.

Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, özellikle katma değer kazanması ve tarımsal girdilerin düşürülmesi için bakanlığın kooperatifçiliği özendirdiğini ifade eden Yaşar, "Kalkınmanın kırsalda başladığına inanıyoruz. Kırsalda kadınların önemi çok büyük. Kadınlarımızın kendine güvenlerinin artmasını, özellikle 'piyasada biz de varız' demesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Eskiden meyve ağaç altında çürüyordu"

POZKAD Başkanı Havva Kapuz da tesis sayesinde kadınların el emeklerinin ekonomiye kazandırıldığına işaret etti.

Meyvelerin eskiden ağaçların altında çürüdüğünü aktaran Kapuz, artık hiçbir ürünün israf edilmediğini anlattı.

Tesisten faydalanan Nuran Sabancı da daha önce açık havada kurutma işlemi yaptıkları için işlemin uzun sürdüğünü, kimi zaman ürünlerinin toz ve nemden koruyamadıkları için bozulduğunu dile getirdi.

Kurulan tesisin önemine değinen Sabancı, "Evde 10 günde kuruyan ürünü burada bir günde kurutuyorum. Bu da bize kazanç sağlayacak. Zaman kısaldığı için üretim çoğalacak, daha çok para kazanacağım." dedi.

Bedia Yıldız da daha önce çocuklarının tüketimi için yaptığı ürünleri artık para kazanmak için hazırlayacağını vurgulayarak Yıldız, "Yaptığımız ürünler fazla geliyor. Fazlasını satarım, eve katkıda bulunurum. Eve ek gelir olur, en azından kendi istediğim bir şeyi daha rahat alabilirim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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