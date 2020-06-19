Ağaçları ve çeliği, oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor
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Ağaçları ve çeliği, oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor

SİVAS'ta yaşayan Hayati Ünsal (50), çocukluğunda hobi olarak ilgilenmeye başladığı oymacılık işiyle 33 yıldır ağaçları ve çelikleri sanat eserine dönüştürüyor.

Ağaçları ve çeliği, oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor
19.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:44

SİVAS'ta yaşayan Hayati Ünsal (50), çocukluğunda hobi olarak ilgilenmeye başladığı oymacılık işiyle 33 yıldır ağaçları ve çelikleri sanat eserine dönüştürüyor. Ünsal'ın ahşap ve çelikten yaptığı baston, kemik tarak, tespih ve kılıçlar büyük ilgi görüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Hayati Ünsal, 33 yıl önce hobi olarak ahşap ve çelik oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı. Doğadan ömrü geçmiş ağaçları toplayan Ünsal, el işçiliği ile ahşap ve çeliklerden baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablo yapıyor. Ağaçları ve çelikleri el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüren Ünsal'ın el emeği çalışmaları büyük ilgi görüyor. Ünsal, ürünlerini Amerika, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkelerine de gönderiyor. Ünsal'ın yaptığı çelik nacaklar da bi ile 3 bin lira arasında satılıyor.

'DOĞAL ÜRÜNLERİ KULLANIYORUM'

Küçük yaşlardan itibaren unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına merakının olduğunu söyleyen Hayati Ünsal, "Oymacılık, işlemecilik sanatıyla ilgilendim. Çocukluğumda ve gençliğimde Doğanşar'da karşılaştığım su testisi, ağaç kaşık, Sivas bıçağı ve tespih işleme sanatıyla ilgilenmeye başladım. Osmanlı'da merasim dönemlerinde kullanılan teberler aklıma geldi. Bizim kendi kullandığımız malzemelerden 1060 çelik olan makas çeliğinden yapılan teberler yaptık. Teberlerin üzerine oyma sanatıyla uğraştım. Bu Türkiye'de ve dünyada bir ilktir. Kullandığımız malzemeler tamamen doğaldır. Saplarımızı ömrü dolmuş ağaçlarımızı kullanarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ölmüş bir ağaca tekrar can vermeye çalışıyoruz. Taleplerimiz gün geçtikçe artıyor. Yurt dışına, devlet büyüklerimize gönderdiğimiz ürünlerimiz var. Sanatçılarımıza verdiğimiz ürünler var. Bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş kaşık, bıçak, testi, teber, kemik tarak gibi ürünleri oyma sanatıyla güzelleştiriyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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