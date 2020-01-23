Ağaçları kesilen çevreci muhtara destek

23.01.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:44

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacı, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacının bir gecede kesildiğini ortaya çıkardığı için kimliği belirsiz kişilerce kesilen Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu'na, kent protokolü ve birçok sivil toplum kuruluşu destek ziyaretinde bulundu.

Eski Mezitli Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan, 72 dönümlük hazine arazisindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacını bir gecede kesti. Ağaç katliamını ortaya çıkaran ise Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu oldu. Ancak önceki gece kimliği belirsiz kişiler, muhtarın serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacını kesti. Muhtar Kılıçoğlu'nun şikayeti üzerine serada inceleme yapan polis soruşturma başlattı. Kılıçoğlu'nu kötü gününde yalnız bırakmamak için birçok sivil toplum kuruluşu, olayın olduğu yerde basın açıklaması düzenledi. Olayın gerçekleştiği seraların önünde yapılan açıklamaya, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda muhtar katılarak Kılıçoğlu'na destek verdi. Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, ziyaretlerin ardından Kılıçoğlu'nun serasında tespit çalışmaları yaparak teknik destek yapacaklarını belirtti.

CEZASINI ÇEKSİNLER25 yıldır verdiği emeklerin bu şekilde katledilmesini sineye çekebileceğini belirten Muhtar Kılıçoğlu, "Topluma böyle zarar veren kişiler hala aramızda dolaşıyorsa, bu toplum için büyük bir yaradır. Benim emniyet teşkilatından hiçbir şüphem yok. Sağ olsun herkesin destek vereceğimden de şüphem yok. Yapan kişilerin isimlerini emniyete bildirdim. Bunların bir an önce toplum önünde cezasını çekmesini istiyorum. Bunlar cezasını çekmezse ben de insan olarak aynı hareketi onlara yapmaya çalışabilirim. Şimdi böyle bir düşünceye sahip değilim, ama bugün benim malımın başına gelen canıma da gelecektir. O yüzden umarım en kısa zamanda sonuca ulaşır. Çünkü bu olay Mersin için ve Türkiye için yüz karasıdır" dedi.'EN KISA SÜREDE YAKALANACAKLAR'Yaşananların muhtarın şahsına olmadığını ifade eden CHP Milletvekili Alpay Antmen, "Orman katliamına 'dur' diyen, vatanını milletini seven bir insana yapılmış bir göz dağıdır. Ben emniyet güçlerimizin en kısa sürede bu olayın faillerini bulacağına inanıyorum. Ormanlar bizim akciğerimiz, ormanlar bütün devletin, bütün halkın malı. Buna göz diken kişilerin bu eylemi ortaya çıkaran ya da bu eylemi kınayan veya kendi vatanını milleti savunan bir kamu görevlisine bunu reva görenlerin yaptıkları hiç anlaşılır değil. Muhtarımıza da tekrardan geçmiş olsun, eminim ki yapanlar en kısa sürede yakalanacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA