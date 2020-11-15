Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

15.11.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:12
Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çarptığı ağaçları deviren otomobilin sürücüsünün yaralandığı ve 2 kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çarptığı ağaçları deviren otomobilin sürücüsünün yaralandığı ve 2 kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Muzaffer Y. (43) yönetimindeki 65 AAG 628 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımdaki 3 ağacı devirip, bahçe duvarına çarptı. Otomobil ağaçlara çarptığı sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bahçe duvarına çarparak, duran otomobildeki sürücü  Muzaffer Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, sürücüyü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ağaçları deviren otomobilin, bahçe duvarına çarptığı ve kaldırımda yürüyen 2 kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. 

Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

İlgili Haberler

Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Depremzede Özge enkaz altında kalmaktan kuşu 'Şanslı' sayesinde kurtuldu
Depremzede Özge enkaz altında kalmaktan kuşu "Şanslı" sayesinde kurtuldu
Enkaz altında kalmaktan birkaç dakika ile kurtuldu
Enkaz altında kalmaktan birkaç dakika ile kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Meral Akşener Kamala Harris Nikol Paşinyan Berat Albayrak
Magazin Mert Fırat Şafak Sezer Timur Selçuk İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Domagoj Vida Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Daha Fazla Medya Kasım Çocuk İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 12:33:41. #1.15#
title