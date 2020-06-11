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Ağaçları canlı canlı oydular

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki kırsal alanda bulunan onlarca çam ağacına çıra almak için zarar verildi.

Ağaçları canlı canlı oydular
11.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:13

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki kırsal alanda bulunan onlarca çam ağacına çıra almak için zarar verildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gölönü Köyü yaylasında bulunan ormanlık alanda gövdesi zarar görmüş ağaçlar doğaseverlerin tepkisini çekti. 1200 rakımlı yayladaki ormanlık alanda özellikle çam ağaçların gövdelerinden balta ve nacaklarla çıra için odun alındığını tespit eden doğaseverler, bölgede piknik alanı olmadığına da dikkat çekerek, çıraların satılmak üzere alınabileceğini söyledi.

Çıraları için zarar gören bazı çam ağaçların inceltildikleri yerden kırılmak üzere olduğu da kameralara yansıdı.

Bölgeye mantar toplamak için Tokat Merkez'den geldiklerini söyleyen Süleyman Üzümcü isimli bir vatandaş: "Burası Erbaa Gölönü Köyü'nün hayvanlarının otladığı bir mera alanı. Buraya tesadüfen geldik. Mantar toplamak amacıyla gördük ağaçların çıra için kıyıldığını. Yani yazık, günah. Bunu yapan insanları şiddetle kınıyorum. Yani bir insanın kolunu kesmek, bacağını yaralamak neyse, bu ağaçları bu şekilde yaralamak da farklı şeyler değil. Kaldı ki bu bölge baktığımızda piknik alanı da değil. Yani ateş yakılmış söndürülmüş bir alana da rast gelmedik. Burada yaklaşık 15-16 tane saydığımız kadarıyla yaralı ağaç var. ve bu ağaçları tahmin ediyorum ki bu çıraları insanlar ya kendileri için ya da bir yerlerde satmak için çıra haline getirmiş diye düşünüyorum yani yazık" şeklinde konuştu.

Erbaa'da 2018 yılında da ağaçlara çıraları için zarar verilmişti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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