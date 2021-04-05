Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Güncel

Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler Amasya'da meyve ağaçlarını budarken kuş yuvaların bulunduğu dalları budayıp kesmek adeta yasak. Çevre dostu bahçıvanlar kuş yuvalarının bulunduğu dallara asla dokunmuyor.

Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

AMASYA - Amasya'da meyve ağaçlarını budarken kuş yuvaların bulunduğu dalları budayıp kesmek adeta yasak. Çevre dostu bahçıvanlar kuş yuvalarının bulunduğu dallara asla dokunmuyor.

Merkeze bağlı Orman Bağları Mahallesi'nde birbirinden lezzetli çeşitli meyvelerin yetiştirildiği bahçelerde bahçıvanlar ağaç için faydalı olan budama işlemi yapılması gereken dönemde dalları keserken kuşların yuva yaptıkları kısımlara el sürmüyor.

Yıllardır meyve ve sebze yetiştirerek ailesinin geçimini sağlayan 67 yaşındaki Seyfettin Kekeç, "Biz Türk çiftçisiyiz. Kesinlikle o yuvalara dokunmayız. Ağaçları budarken kuşların yuva yaptığı o kısma hiç ellemiyoruz. Diğer bölümleri budayıp geçiyoruz" dedi.

Kuşların bu yuvalarda yavruladığına değinen Kekeç, "Onlar tabiatın neşesi. Yaz geldiği zaman o kadar güzel ötüyorlar ki. Dakikalarca dinliyoruz. Meyvelerden onlarda yiyerek sebepleniyorlar" diye konuştu.

Havva Kekeç ise evinin önündeki armut ağacının en üst kısmında bulunan kuş yuvasının bahçelerinin süsü gibi olduğunu söyledi.

Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler
Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler
Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler
Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Diego Cenk Tosun Erol Bulut Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:25:46. #1.15#
title