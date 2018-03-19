Ağaçlara Zarar Vermeden Kafe İnşa Etti

Düzceli girişimci, üniversite yerleşkesi girişinde kurmak istediği kafeyi, arazideki üç karaağacı koruyarak kurdu.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Konuralp Yerleşkesi girişinde bulunan arazide kafe açmak isteyen 37 yaşındaki Sadık Acar, arazideki 3 karaağacı kesmeden, işletmesini ağaçları çepeçevre saran bir yapıda oluşturdu. Ağaçlar kesilmeden onların etrafına inşa edilen kafe, dokusuyla üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu.

Kafe işletmecisi Acar, yaptığı açıklamada, işletmesini kurarken "ağaçları kesmeden nasıl bir işletme yapabilirim?" diye düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ağaçlara zarar vermemek için böyle bir çözüm yolu ürettik. Ağaçları korumak amacıyla bu şekilde bir tasarım oluşturduk. Çok da beğeniliyor, öğrenci arkadaşlarımız ve müşteriler buranın dizaynını ve sessizliğini beğeniyor. Öğrenciler saatlerce burada vakit geçiriyor. Mekan otantik buluyorlar, hem sessiz hem sakin. Tam ders çalışma yeri burası."

Kafenin müşterilerinden Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Yakup Güzel, derslerin dışındaki vakitlerinin çoğunu bu kafede geçirdiğini dile getirerek, "Doğallığı bozmamak çok önemli. İsteseler doğallığı bozup ağacı kesebilirlerdi ama adeta hayatlarını doğayla birleştirmişler." dedi.