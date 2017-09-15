Ağaçlara Yapılan Aşılamayla Antep Fıstığı Üretiliyor

Karabük'te sakızağacı (menengiç) ve çitlembik (melengiç) ağaçlarına yapılan aşılama sonucu Antep fıstığı üretilmeye başladı. Karabük merkeze bağlı Çerçiler Mahalle Muhtarı Halim Kaya, mahallerinde 7 bin 500 adet sakızağacı ve çitlembik ağaçları olduğunu ve bunların aşılanması durumunda Antep fıstığı üretiminin daha artacağından yetkililerden destek istedi. Muhtar Kaya, eski üzüm bağlarının bulunduğu alanlarda ve atıl durumdaki ağaçların aşılanması sonucunda bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Engebeli ve kıraç alanlarda atıl durumda bulunan Sakız (menengiç) ve Çitlenbik (melengiç) ağaçlarına fıstık aşılanması yerinde olacaktır. Yeterli sulama suyu olmadığından ve mevcut durumu ile tarımsal açıdan bir hayli zor bir yapıya sahip bu alanlarda normal arazilerde yetiştirilen ürünleri yetiştirmemiz çok zor. Dolayısıyla burada alternatif ürünlerin üretimine yönelmemiz gerekiyor. Yeterli su olmadığı için ve bölgeye dağılan sakız ve çitlenbik ağaçlarını kesmeden bu bölgede sebze, meyve yetiştirmek neredeyse imkansız. Ama bu ağaçlara Antep fıstığı veya Siirt fıstığı aşılanarak çok güzel verim alabilir, kaliteli ürünler üretebiliriz. 33 yıl önce bazı vatandaşlarımız tarafından yapılan aşılamada gerekli bakımı yapılmadığı halde ürün alındı" dedi.



"AŞILAR BAŞARILI OLURSA AŞILARDAN 2-3 YIL İÇERİSİNDE ÜRÜN ELDE ETMİŞ OLACAĞIZ"



Bölge çiftçisine yeni gelir kaynağı oluşturacak Antep fıstığı yetiştiriciliği için Karabük Valisi Kemal Çeber'in konuyla yakından ilgilendiğini belirten Kaya, "Yaptığım araştırmalar sonucunda bölgemizde 7 bin 500 adet uygun ağaç bulunmaktadır. Şayet aşılar başarılı olursa aşılardan 2-3 yıl içerisinde ürün elde etmiş olacağız. Çiftçilerimiz için çok güzel bir gelir kaynağı olacaktır." diye konuştu.



(İHA)