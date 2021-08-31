Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı

Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Fatih Mahallesi Fatih Kavaşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Kavşağı'na doğru seyir halinde olan Hasan A., (24) idaresindeki 03 ABN 761 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje girdi. Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hasan A., ve A.A., (12) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarılırken, ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı
Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı
Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı
Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mansur Yavaş Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Düm Tek Tek Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Umut Meraş Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:31:44. #1.16#

title