Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Fatih Mahallesi Fatih Kavaşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Kavşağı'na doğru seyir halinde olan Hasan A., (24) idaresindeki 03 ABN 761 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje girdi. Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hasan A., ve A.A., (12) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarılırken, ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı