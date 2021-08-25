Ağaçlara çarpan traktör 2'ye ayrıldı: 1 ölü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, traktörün ağaçlara çarpıp ikiye ayrılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, traktörün ağaçlara çarpıp ikiye ayrılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çaybaşı köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin Garip yönetimindeki 19 ET 428 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak ikiye ayrıldı. Çaybaşı köyü Muhtarı Hüseyin Çiftçi, ormanda çalışan köylülerin yanına gittiği sırada, kaza yapan traktör ve Hüseyin Garip'in hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hüseyin Garip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Garip'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı