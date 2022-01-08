Ağaçlar zarar görmeden taşındı

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 1490 metre içme suyu, 802 metre kanalizasyon, 1520 metre yağmursuyu, yol ve kaldırım çalışmaları yapılacak. 10 Milyon 480 Bin TL'ye mal olan çalışmalar sonunda bölge yeni bir çehreye kavuşacak.

EFEKT

Proje kapsamında Mehmet Özcan Caddesi üzerinde yol ve kaldırım çalışması başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipler burada bulunan 5 adet palmiye ağacını, güvenle bulundukları yerden kaldırarak Yatağan Atık Su Artıma Tesisine dikti. EFEKT

Kaldırım ortasında kalan ağaçları güvenle korunması için bulundukları bölgeden alan ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde üzerinde uygun olan yerlere farklı tip ağaçlar dikerek bölgenin yeşilliğini arttıracak…