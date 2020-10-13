Ağaçlar ve elektrik direği yola devrildi
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Ağaçlar ve elektrik direği yola devrildi

13.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:53
Ağaçlar ve elektrik direği yola devrildi

İzmir Bergama'da, aşırı yağış ve fırtına, ağaçları ve elektrik direğini yerinden söktü.

İzmir Bergama'da, aşırı yağış ve fırtına, ağaçları ve elektrik direğini yerinden söktü.

İzmir'de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bırakınca cadde ve sokaklar göle döndü. Bergama Zağnos Mahallesi'nde de aşırı yağış ve fırtına, ağaçları ve elektrik direğini yerinden söktü. Yolu kaplayan ağaçlar ve elektrik direği, ekipler tarafından kaldırılmaya çalışılıyor. - İZMİR

Ağaçlar ve elektrik direği yola devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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