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Çanakkale, Türkiye, Bursa, Biga, Güncel

Ağaçlar çiçek açtı, şehir pembeye boyandı

Çanakkale'de baharın gelmesiyle birlikte şeftali ağaçları çiçek açtı.

14.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:55
Ağaçlar çiçek açtı, şehir pembeye boyandı

Çanakkale'de baharın gelmesiyle birlikte şeftali ağaçları çiçek açtı. Şehir adeta pembeye boyandı.


Çanakkale'de şeftali ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte ortaya seyrine doyum olmayan güzellikler çıktı. Son yıllarda şeftali üretiminde Türkiye'de birinci sıraya oturan Çanakkale'de on binlerce şeftali ağacı çiçek açtı. Çiçeklerle donanan ağaçları görenler hayran kalıyor. Biga ilçesinde ucu bucağı olmayan bahçelerde pembe renk çiçek açan on binlerce şeftali ağacı ortaya seyrine doyum olmaz manzaralar çıkarttı. Ana yol kenarında bulunan şeftali ağaçları yoldan geçen yolculara da keyifli bir yolculuk yaşatıyor. Aynı anda açan çiçekler binlerce dönüm araziyi pembe renge boyadı. Şeftali ağaçlarının güzelliği havadan da görüntülendi.


Çanakkale Ziraat Odası Eski Başkanı İlhan Ulus, "Şeftali deyince Çanakkale akla geliyor. Hem ihracata hem de Türkiye pazarına baktığımızda Çanakkale ciddi bir potansiyele sahip son yıllarda Bursa'nın potansiyelini geçmiş bulunmaktayız. Özellikle nektarında birinci durumdayız. Şeftali üretiminde Bursa'yı geçmiş durumdayız. Çanakkale şeftali deyince akla gelen ilk konumuna geldi. Şeftali üreticimizin ciddi bir gelir kaynağı oldu. Bu yıl havların iyi gitmesi kuraklığı birlikte getirmekte görsel anlamında iyi bir görüntü verse de şeftali soğuklama ihtiyacı olan bir ağaç bu soğuklama ihtiyacını karşılamayan ağaçlar ne gibi zararlar getireceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çanakkale'de bu yıl çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Şeftali dedin mi Lapseki Umurbey bölgesi akla geliyor. Merkez ve Bayramiç ilçelerinde de üretilmekte çiçek açan şeftali ağaçlarıyla birlikte Çanakkale pembeye boyandı. Seyrine doyumsuz bir güzellik ortaya çıktı" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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