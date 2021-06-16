Ağaçlandırma seferberliği tüm bölgelerde devam ediyor

MUSTAFA ÇALKAYA/BEKİR ÖMER FANSA/SERHAT ÇETİNKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığı, çölleşme ve erozyona karşı tüm bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

MUSTAFA ÇALKAYA/BEKİR ÖMER FANSA/SERHAT ÇETİNKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığı, çölleşme ve erozyona karşı tüm bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla AA muhabirine, 2021 yılı için Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin sekretaryasının belirlediği sloganın "Restorasyon, Arazi ve İyileştirme" olduğunu anımsattı.

Toprağın, tarımdan sanayiye, inşaattan turizme kadar birçok sektörün temel faktörü, ana kaynağı olduğuna işaret eden Taş, gıda ihtiyacının yüzde 95'inin topraktan karşılandığını söyledi.

Taş, toprağın kısa sürede oluşmadığına işaret ederek, birçok araştırmada tarım yapılabilir 50 santimetrelik bir toprağın oluşma sürecinin yaklaşık 20 bin yılı bulduğunu anlattı.

Çölleşme hassasiyet haritasına göre, sahip olduğu iklim ve topografya şartlarına bağlı olarak, ülkenin yaklaşık dörtte birinin yüksek çölleşme riski altında bulunduğunu belirten Taş, "Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasındadır. O nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu cennet vatanımızın her bir karış toprağını korumak, çölleşme ve erozyonu önleyerek üretim kapasitesini güçlendirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza da 'Çölleşmeye Dur de Toprağına Sahip Çık' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Taş, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak toprağı korumak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kısacası; toprak özümüz, korumak sözümüz." dedi.

Ankara ve çevre illerde 197 milyon fidan toprakla buluştu

Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak da Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir'den oluşan çalışma alanlarının toplam 4 milyon 510 bin hektar alana sahip olduğunu söyledi.

Kodalak, çalışma alanlarındaki orman varlığının 812 bin hektar olduğunu dile getirerek, bunun, genel alanın yüzde 18'sine karşılık geldiğini ve yüzde 28 olan Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığını vurguladı.

Yürütülen ağaçlandırma, rehabilitasyon ve toprak muhafaza faaliyetleriyle bölgedeki orman alanı oranını ülke ortalamasına yaklaştırmaya çalıştıklarının altını çizen Kodalak, şunları kaydetti:

"Bölge müdürlüğü olarak son 20 yıl içerisinde 49 bin 584 hektarlık alanda ağaçlandırma yaparak 50 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 70 bin 882 hektar alanda erozyon kontrolü yaparak 90 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 179 bin 500 hektar alanda da rehabilitasyon faaliyetlerini izleyerek 57 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Toplamda yaklaşık 300 bin hektar alanda 197 milyon fidan toprakla buluştu."

Adana'da Ağyatan Lagünü sahiline 833 bin fidan dikildi

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da, Ağyatan Lagünü sahilinin 2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiğini anımsatarak, söz konusu lagünün kumla dolma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine 2014'te fiziki çalışmalara başladıklarını ve 2018'de tamamladıklarını, bölgede ağaçlandırma çalışmalarının ise halen devam ettiğini bildirdi.

Ağyatan Lagünü için kumla dolma tehlikesinin sona erdiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Projenin maliyeti 5,2 milyon lira olup bugüne kadar harcama ise 2,5 milyon lira civarındadır. Şu anda projemizi bitirdik ancak projemizin bakım, kontrol, koruma ve özellikle yıllık tamamlama ekim faaliyetleri devam etmektedir. Alana bugüne kadar yaklaşık 833 bin fidan dikildi. Bundan sonra da dikilecek olanlarla toplam yaklaşık 1,2 milyon fidan dikilecek. Kuzeyindeki tarım arazileri de verimli tarım alanı olarak şu anda kullanılıyor. Ülkemizin bölgemizin önemli bir doğal zenginlik kaynağı olan lagün, çöl olmaktan, kumla dolmaktan kurtarıldı."

Yılmaz, Akyatan Lagünü ormanında olduğu gibi burada da gelir getirici türlerin dikildiğini belirterek, "Bu bölgede de yaptığımız çalışmalar neticesinde ileriki yıllarda hem vatandaşlarımızın ekonomisine kakı sağlanacak, hem de bölgemiz için zengin bir kaynak olan biyolojik çeşitliliğin devamı sağlanacak." diye konuştu.

Konya'da son 20 yılda yaklaşık 90 bin hektar alan ağaçlandırıldı

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal da çölleşmeye karşı alınan önlemler kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Konya'da 1946 yılından itibaren toprakla buluşan 190 milyon fidandan 120 milyonunun son 19 yılda dikildiğini ifade eden Bal, son 19 yılda toplam orman alanının yüzde 13'ten yüzde 16'ya çıkarıldığını söyledi.

Kent genelinde 634 bin hektar orman alanı bulunduğuna aktaran Bal, "Kişi başına 2 bin 841 metrekare orman alanı düşmektedir. Türkiye'de orman alanı miktarı itibarıyla dokuzuncu sıradayız. Halen ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Son 20 yılda yaklaşık 90 bin hektar alanı ağaçlandırdık." dedi.

Karapınar-Ayrancı hattında yürütülen ağaçlandırma seferberliğine dikkati çeken Bal, şu ifadeleri kullandı:

"Burası ülkemizde çölleşmeye en müsait, yağışı en az alan ve tahribatın en fazla olduğu bir alan ancak Bakanlığımız, saha çalışmalarıyla bu alanları kazanmakta ve çölleşmeyle mücadelede destan yazmaktadır. Ayrancı sahası yaklaşık 5 bin 200 dönüm ve 825 bin fidanın dikildiği bir ormanımızdır. 2015-2016 yılında oluşturduğumuz bu saha, metrekareye ortalama 300 milimetre yağış düşen bir yerde, çölleşmeyle mücadelede büyük bir örnek, büyük bir başarıdır. Bu mıntıkada tuz çalısı, iğde, mahlep, alıç, ahlat, bozkır otu, badem gibi türlerde gayet iyi başarı sağlanmaktadır. Bu sayede tıbbi aromatik bitkiler olarak hem bölgeye gelir getirici tür olarak fayda sağlayacak hem de ağaçlandırma ve mera ıslah çalışması olarak bu topraklar değerlenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya