Ağaçköy şehitliklerinin bakım ve onarımları tamamlandı

29.08.2019 15:48

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Ağaçköy Şehitlikleri yeniden ziyarete açıldı.

Vali Ömer Toraman, şehitlik açılış töreninde yaptığı konuşmada, ağustosun Türkler için zafer ayı olduğunu ve bu zaferlerin son halkasının Başkomutan Meydan Muharebesi olduğunu söyledi.

Şehitliklerdeki düzenlemelerin şehitlerin hatırasını yaşatmak adına yapıldığını belirten Toraman, "Abidelerimiz, şehitliklerimiz var. Aslında bu bölgenin tamamı bir abide ve şehitlik. Bu bölgeyi böyle görmek lazım. Şehitlerimizin hatırasını daha görünür, daha somut bir hale getirmek için düzenlemeler yapıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırası 81 milyonun kalbinde yaşıyor. İnşallah her yeni nesil de kendisinden sonrakine aktarmak suretiyle yaşatmaya devam edecek." dedi.

Büyük Taarruz'daki kahramanlığı iyi anlayan neslin, tüm hamleleri boşa çıkaracak güç ve kuvvete sahip olduğunu vurgulayan Toraman, "İster bir darbe teşebbüsüyle olsun ister terör örgütleri vasıtasıyla, iç karışıklık çıkarmak suretiyle ya da doğrudan cephe savaşlarıyla olsun her türlü tehlikeye karşı koyabilecek maddi ve manevi güce sahip olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyoruz. Bu bizim en büyük servetimiz, en büyük övünç kaynağımız. Biz bu gücü şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, dua edilmesinin ardından ziyarete açılan şehitliğe karanfil bıraktı.

Kaynak: AA