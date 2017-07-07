Ağaçköy Köyünde Yangın

Bayramiç'in Ağaçköy köyünde çıkan yangında 15 dönüm tarım arazisi ve arazilerde bulunan meyve ağaçları ile dere yatağındaki ağaçlar zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Ağaçköy köyü Korutarlalar mevkisi Taşlıdere yatağı yakınındaki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Köylülerin bildirmesi ile bölgeye giden 2 arazöz, 1 itfaiye, 1 iş makinesi gönderilerek söndürme çalışması başlatıldı.



Yangında, 15 dönüm tarım arazisi ve arazilerde bulunan meyve ağaçları ile dere yatağındaki ağaçlar zarar gördü.