Ağacının budanmasını isteyen de hayvanlarına saman isteyen de 112'yi aradı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, vatandaşlar çeşitli ihtiyaçları için 112'yi arayarak yardım istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, vatandaşlar çeşitli ihtiyaçları için 112'yi arayarak yardım istedi.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 3 gün önce kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki en yakın polis, jandarma, SYDV görevlileri, sivil toplum kuruluşu ve muhtarlıklara bildiriyor.

Görevliler, 3 günlük süreçte yaklaşık 400 kişinin maaş, gıda alışverişi, seyahat izni ve kişisel ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Afyonkarahisar Valiliğince, "Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi"nin kurulduğunu söyledi.

"3 günde 400 ihbar geldi"

Alınan tedbir kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların günlük hayattaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 112 hattından ihbarları değerlendirerek yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Kurulan koordinasyon merkezimize 3 günde yaklaşık 400 ihbar geldi. Çok fazla ihbar geliyor. Bazı insanlar da tam olarak ne için aradıklarını da bilemiyorlar. Bazıları, 'Ağacımın budanması gerekiyor', 'Bana ekmek alabilir misiniz' diyorlar. Çoğunluk da 'Maaşımı çekmem gerekiyor' diye arıyorlar. Bunla ilgili de bankalar bir düzenleme yapıyorlar. Seyahat izni için arayanlar oluyor. Onları da en yakın polis veya jandarma karakoluna yönlendiriyoruz. Yine bazıları da 'İlacım bitti' ya da 'Hastaneye gitmem gerek' diye arıyorlar."

Doğan, sağlık ve ilaç konularında 112 Acil ve evde sağlık birimi ekiplerinin sürekli sahada yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olduğunu vurguladı.

Gelen ihbarların Afyonkarahisar Valiliği ile ilçelerdeki kaymakamlıklar tarafından kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerine bildirildiğini aktaran Doğan, "İlgili birimler de vatandaşların her türlü ihtiyacını, SYDV personeli, polis, jandarma, yardım kuruluşu, sivil toplum örgütleri veya muhtarlıklar vasıtasıyla adreslerine ulaşarak gideriyor." dedi.

"Bana saman getirin"

Doğan, 65 yaş üstü insanların renkli ve sempatik olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"İhbarda bulunan yaşlılar bizi aradıklarında konuşmayı seviyorlar. Bazılarının da farklı istekleri oluyor. Kimileri, 'Canım sıkılıyor, parka gitmek istiyorum, bana izin verin' diyor, kimisi 'Hayvanlarıma saman lazım, bana saman getirin' diyor. Bazı yaşlılar da 'Bana günlük gazete getirin' diyor. Bu konularda yine kamu görevlilerimiz ve STK'lerimiz yardımcı olmaya çalışıyorlar."

Kaynak: AA