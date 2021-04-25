Ağacın üstüne keloğlan heykeli koydular
Ağacın üstüne keloğlan heykeli koydular Bursa'da belediye tarafından yaptırılan keloğlan heykeli ağacın üstüne konuldu.
Ağacın üstüne keloğlan heykeli koydular
BURSA - Bursa'da belediye tarafından yaptırılan keloğlan heykeli ağacın üstüne konuldu.
Gemlik Belediyesi tarafından Tankut Öktem, heykel atölyesinde yaptırılan keloğlan heykeli ilçedeki otobüs duraklarının bulunduğu alandaki kısmen kurumuş çınar ağacının üstüne yerleştirildi. Ağacın üstüne konulan keloğlan heykeli ilçedeki vatandaşların büyük ilgisini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL