Ağacın kopan dalından son anda kurtuldu

22.08.2019 18:52

HATAY'da, hastane bahçesinde mesainin başlamasını beklerken, ağaç altında dinlenen Hasan Ali Ergin (31), kırılan büyük dalın başına düşmesinden son anda kurtuldu.

Olay, merkez Antakya ilçesindeki devlet hastanesinde meydana geldi. Hasta olan Hasan Ali Ergin, işlemleri öğleden sonraya kalınca mesai saatinin başlamasını beklerken, bahçedeki ağacın altında dinlenmek istedi. Bu sırada ağacın büyük dalının kopmaya başladığını fark eden Ergin, son anda kaçtı. Ağacın dalı, park halindeki aracın üzerine düştü. Araç sahibinin haber vermesiyle olay yerine gelen Antakya Belediyesi ekipleri, ağaç dalını kaldırıp, çevresini temizledi.

Kaynak: DHA