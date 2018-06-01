Ağacın Kesilmesine Ağlayan Çocuğa Belediye Başkanından Ağaç Dikme Sözü

Düzce'de, mahallelerindeki ağacın kesilmesine üzüldüğü görüntüleri sosyal medyada yer alan çocuğa Belediye Başkanı Dursun Ay, ağaç dikme sözü verdi.

HER GÜN ÖPTÜĞÜ AĞAÇ KESİLİNCE AĞLAMIŞTI

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Doruk Tuzcu'nun, sokaklarındaki ağacın kesilmesi sonrası ağacın başında ağlayan görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI AĞAÇ DİKME SÖZÜ VERDİ

Küçük çocukla buluşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Tuzcu'yu duyarlılığı için tebrik edip, Doruk Tuzcu adına ağaç dikileceği sözünü verdi ve oyuncak armağan etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ay, ağaç dostu Doruk'un görüntülerini izlediğini ve etkilendiğini söyledi.

AĞAÇ KURUDUĞU İÇİN KESİLMİŞ

Çocuğun, kesilmesine üzüldüğü ağacın, Park Bahçeler Müdürlüğünce etrafa zarar vermemek adına kesildiğini ve onun yerine başka bir alana ağaç dikildiğini belirtti.

Doruk ile bir araya gelmek istediğini kaydeden Ay, şöyle konuştu:

"Burada bulunan ağaç, dalları çok kuruduğu ve döküldüğü için, çevreye zarar vermemesi amacıyla kesilmiş. Evladımız da görmüş ve üzülmüş. Görüntüleri izledikten sonra Doruk adına ağaç dikmek ve onunla görüşmek istedik. Kendisini bu duyarlı davranışı dolayısıyla kutluyoruz."

"BÜYÜK PARK İNŞA EDİYORUZ BOLCA AĞAÇ OLACAK"

Belediye Başkanı Dursun Ay, D-100 kara yolu kıyısında yapılan Melen Su Park Projesi içerisinde ağaç dikilmesi adına Doruk Tuzcu'ya söz vererek, "Büyük bir park inşa ediyoruz, içerisinde bolca ağaç olacak. Her tarafı yeşillik ve ağaçlık bir ilde yaşıyoruz, ağaç kesmiyoruz." diye konuştu.