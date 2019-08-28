Ağacın altında kalarak ölen işçi toprağa verildi

28.08.2019 15:38

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden orman işçisi toprağa verildi.

Yenice Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Kenan Akbıyık'ın cenazesi, Yenice Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına Kenan Akbıyık'ın yakınları, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve diğer protokol üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Kenan Akbıyık'ın cenazesi, Güney Köyü'nde toprağa verildi.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Sarıot bölgesinde kesim işinde çalışan Kenan Akbıyık'ın (71) üzerine ağaç devrilmiş, diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Akbıyık'ın öldüğünü belirlemişti. Evli ve bir çocuk babası işçinin cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA