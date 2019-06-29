Ağacı kıran genç İHA'ya konuştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, arkadaşları ile birlikte giderken bir ağaca asılıp kırılmasına neden olan 18 yaşındaki Mehmet Oran, "Olaydan önceki gün meyve ağaçlarım yakıldı. Bunu yapanlara kimse bir şey demedi, beni linç ettiler. Cezama razıyım ben ağaç düşmanı değilim. Bin ağaç da dikerim ama, ağaçları yakanlar da ceza alsın" dedi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceki gece Mardin Caddesi'nde gezen Mehmet Oran, kuzeni Salih Oran (23) ve arkadaşları Serbülent Ablay (19) ile birlikte gezerken ağaca asılarak kırılmasına neden oldu. Olay anına ait görüntülerin çıkması üzerine Mehmet Oran, Salih Oran ve Serbülent Ablay, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Salih Oran ile Serbülent Ablay, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Oran ise sevk edildiği mahkemece, 100 fidan dikme, yurt dışına çıkma yasağı ve imza hükümlülüğü ile salıverdi.

"100 DEĞİL BİN AĞAÇ DA DİKERİM" Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mehmet Oran, sosyal medyada haksız yere linç edildiğini söyledi. Oran, "İşin aslı sabah geldim, bütün ağaçlarımız, diktiğimiz ağaçları yakmışlar. Baktım ağaçları yakmışlar, elma ağacı, nar, çınar ağacı var, hepsini yakmışlar. Ben o olayı kasten yapmadım, çok sinirlendim. Ben kasten yapacak olsam bu kadar ağaç dikmezdim. Ağaç düşmanı değilim, cezama razıyım. 100 ağaç değil bin ağaç da dikerim. Ama anız yakanlara da ceza versinler, benim ağaçlarımı yakanlara da ceza versinler" diye konuştu.

"BİZİM YANAN AĞAÇLARIMIZ NE OLACAK" Mehmet Oran'ın kuzeni Salih Oran ise, olayın farklı lanse edildiğini ifade ederek, "Burası yan taraftaki buğday tarlası ve yandı. Ektiğimiz ağaçlar yandı, bizde mağduruz. Çiftçiler 5-10 kuruş fazla para vermemek için tarlaları yakıyor, ateş diğer taraf sıçrıyor. Depresyona, bunalıma girdik. O ağaç kırılmadı, eğildi ve yaralandı. Bir baktık ağaç kırıldı diye belediye sosyal medyaya vermiş. Karakola gittik ifade verdik. Kırılmayan ağacı biz nasıl kırdık diye düşündük. Ağaç kıracak olsak kendi ağaçlarımız var. Bizim ağaçların yandığını gördük, kafede oturduk. O gece yürürken Mehmet ağacı gördü. Biz ağaç düşmanı değiliz. Biz niye bu kadar ağaç dikelim. Mehmet o gece ağacı kırmadı. Bin tane ağaç dikeriz ama benim ağaçlarım da yandı, bende mağdurum. Benim zararımı kim karşılayacak? Tarla yandı, ağaçlarım yandı. İnternet başındakiler boş boş yorum yapmasınlar. Keşke bizi dinleselerdi. Aynı görüntüyü bende görünce tepki verirdim ama karşı tarafı dinlerdim" şeklinde konuştu. Mehmet Oran'a verilen 100 fidan dikme cezasının, Kızıltepe Belediyesi tarafından arsa gösterilmesinden sonra yerine getirileceği öğrenildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Kaynak: İHA