Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada
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Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada Zonguldak'ta olduğu iddia edilmişti, valilik açıklama yaptı "Çaycuma'da çekildiğine dair bir bulgu tespit edilmemiştir" Sosyal medyada olay olan o görüntünün Zonguldak'la alakası olmadığı ortaya çıktı.

Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada

Zonguldak'ta olduğu iddia edilmişti, valilik açıklama yaptı

"Çaycuma'da çekildiğine dair bir bulgu tespit edilmemiştir"

ZONGULDAK - Sosyal medyada olay olan o görüntünün Zonguldak'la alakası olmadığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ta olduğu iddia edilen bir şahsın ormanlık alanda ateş yakma görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Video sonrası çalışma yapan Zonguldak Valiliği video ile ilgili görüntülerin Zonguldak'a ait olmadığını açıkladı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle "Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Çaycuma İlçemizde bir şahsın yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına ait sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede, görüntülerin Çaycuma'da çekildiğine dair bir bulgu tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili araştırma devam etmektedir.

Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada
Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada
Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada
Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
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