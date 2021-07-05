Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
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Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan atlayış yapan paraşüt pilotu ve birlikte uçuş yaptığı kişi ağaçta asılı kaldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan atlayış yapan paraşüt pilotu ve birlikte uçuş yaptığı kişi ağaçta asılı kaldı. 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu hazırlıkların ardından uçuş yaptı. Yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen pilot, sahildeki alana iniş yaptığı sırada Kumburnu mevkiinde çam ağacına dolandı. Çam ağacından kendi çabaları ile inemeyen ikili için vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımı ile pilot ve birlikte uçuş yaptığı yanındaki yolcu kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. - MUĞLA

Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
Son Dakika | Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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