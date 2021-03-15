Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
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Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı

15.03.2021 23:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:14

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attıSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra yan yattı.

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücü suçu araçtaki yolculara attı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sofuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden O.B. idaresindeki 41 K 7027 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktıktan sonra ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce, araçta bulunan kişiler çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, olay yerine gelen ambulanslarla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılan sürücü O.B.'nin 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücü O.B.'ye adli para cezası da kesilirken, sürücü ve yanındaki 2 kadın yolcuya 'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymama' sebebiyle de idari ceza uygulandı.

Kaza anını anlatan sürücü O.B., 'Buradan aşağıya iniyorduk. Geldi el frenini çekti. Araba savruldu kaza yaptık. Araçtaki diğer kişilerde yaralı değil, sadece şoka girdiler' ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü suçu yolculara attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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