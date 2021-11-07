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Ağaca çarpıp yan yatan araçtaki sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan otomobil yan yattı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan otomobil yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ANZ 242 plakalı otomobil sürücüsü Serap G. iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü Serap G. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Ağaca çarpıp yan yatan araçtaki sürücü yaralandı

Ağaca çarpıp yan yatan araçtaki sürücü yaralandı

Ağaca çarpıp yan yatan araçtaki sürücü yaralandı

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