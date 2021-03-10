BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
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BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı

10.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:01

Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandıBURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü TIR, yol kenarındaki ağaca çarpıp, düştüğü sulama kanalında alev alarak, yandı.

Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü TIR, yol kenarındaki ağaca çarpıp, düştüğü sulama kanalında alev alarak, yandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Orhangazi- İznik Karayolu Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Mehmet Sarıyar (41) yönetimindeki 51 LA 014 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Ardından da sulama kanalına düşüp, alev aldı. Sürücü Sarıyar, hemen araçtan çıkıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıyar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı
BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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