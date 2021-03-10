BURSA Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı

Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği isim, gözyaşlarıyla tek bir şey istedi

Bir dönem adı Sibel Can'la anılan eski model trafik kazasında hayatını kaybetti

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi

Bir kadını acımasızca döven Ümitcan Uygun'un arkadaşının neden tutuklanmadığı ortaya çıktı

Öğrenci servisi metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Ağaca çarpıp, sulama kanalına düşen TIR, yandı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü TIR, yol kenarındaki ağaca çarpıp, düştüğü sulama kanalında alev alarak, yandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Orhangazi- İznik Karayolu Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Mehmet Sarıyar (41) yönetimindeki 51 LA 014 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Ardından da sulama kanalına düşüp, alev aldı. Sürücü Sarıyar, hemen araçtan çıkıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıyar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı