Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
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Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarındaki ağaca çarpan ve ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü Ekrem Tekin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BOLU'da, kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarındaki ağaca çarpan ve ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü Ekrem Tekin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan Tekin, tedaviye alındı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Ekrem Tekin yönetimindeki 34 LJT 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalı kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüye 112 Acil ekipleri tarafından yaşam destek ünitesi bağlandı. İkiye katlanan araçtaki sürücüyü kurtarmak için ağaç ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Tekin, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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