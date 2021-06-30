Ağaca çarpan yolcu otobüsünün şoförü öldü, firma ismi çarşafla kapatıldı
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Ağaca çarpan yolcu otobüsünün şoförü öldü, firma ismi çarşafla kapatıldı

Ağaca çarpan yolcu otobüsünün şoförü öldü, firma ismi çarşafla kapatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarpan şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Zeki Tokgöz, hayatını kaybetti.

ADANA'da, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarpan şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Zeki Tokgöz, hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen otobüs firması yetkililerinin, araç üzerinde yazılı ismi çarşafla kapatması dikkat çekti. 

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Zeki Tokgöz yönetimindeki 01 ABR 299 plakalı, 'Çukurova Seyahat' firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, iddiaya göre, dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, içinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü Tokgöz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Tokgöz, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Zeki Tokgöz, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan kaza yerine gelen otobüs firması görevlilerinin, araç üzerinde yazılı ismi çarşafla kapattığı görüldü. 


Ağaca çarpan yolcu otobüsünün şoförü öldü, firma ismi çarşafla kapatıldı
Ağaca çarpan yolcu otobüsünün şoförü öldü, firma ismi çarşafla kapatıldı
Ağaca çarpan yolcu otobüsünün şoförü öldü, firma ismi çarşafla kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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