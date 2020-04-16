Ağaca çarpan sürücü ağır yaralandı
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Onur Can, Karabük, Ankara, 3. Sayfa

Ağaca çarpan sürücü ağır yaralandı

Karabük'te ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

16.04.2020 23:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:51
Ağaca çarpan sürücü ağır yaralandı

Karabük'te ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Karabük Karayolu Eski Tabur mevkisinde Onur Can E. (22) idaresindeki 78 BE 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca çarpıp takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, AFAD ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verirken, sürücü otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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