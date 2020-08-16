Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
16.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:06
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Velat Gümüştekin (24) idaresindeki otomobil, D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.
Otomobilde sıkışan Gümüştekin, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA