Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

16.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Velat Gümüştekin (24) idaresindeki otomobil, D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.

Otomobilde sıkışan Gümüştekin, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

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