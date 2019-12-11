Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KIRIKKALE'de, yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

11.12.2019 01:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:54
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KIRIKKALE'de, yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti. 

Kaza, gece saatlerinde Valilik Konağı önünde meydana geldi. Çağlar Canöz (24) yönetimindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, virajda yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Canöz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Canöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurda yığınına dönen otomobil, daha sonra çekiciyle otoparka kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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