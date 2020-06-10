Ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
10.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:50
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yolunda seyreden İ.T (40) idaresindeki 16 LBP 07 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile çocukları E.T (14) ile K.T (5) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA