Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesinde meydana geldi. A.K. kullandığı 16 TF 443 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü A.K. ile yanındaki S.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, sürücü A.K., daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı