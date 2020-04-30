Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
30.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:50
Malkara ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki, 41 NU 258 plakalı otomobil, Camiatik Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi yakınlarında kontrolden çıkarak, önce yön tabelasına, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durdu.
Kazada yaralanan sürücü Tuğtekin ile araçtaki Enes Kıratlı (18), sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA