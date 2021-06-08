Ağaca çarpan otomobilde aynı aileden 2 kişi yaralandı
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Ağaca çarpan otomobilde aynı aileden 2 kişi yaralandı

Ağaca çarpan otomobilde aynı aileden 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere ardından ağaca çarparak durabilen otomobildi aynı aileden iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere ardından ağaca çarparak durabilen otomobildi aynı aileden iki kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer B., idaresindeki 16 AGU 36 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce bariyerlere çarptı ardından yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü Ömer B., ile yanında bulunan Mahmut B., hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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