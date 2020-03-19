Ağaca çarpan otomobil yan yattı, sürücüsü ise yaralı halde kaçtı
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Denizli, Polis, 3. Sayfa

Ağaca çarpan otomobil yan yattı, sürücüsü ise yaralı halde kaçtı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında ağaca çarptıktan sonra yan yatarak sürüklenen otomobilin sürücüsü, aracın camını kırarak çıkıp ardından kayıplara karıştı.

19.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:01
Ağaca çarpan otomobil yan yattı, sürücüsü ise yaralı halde kaçtı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında ağaca çarptıktan sonra yan yatarak sürüklenen otomobilin sürücüsü, aracın camını kırarak çıkıp ardından kayıplara karıştı. Yan yatan otomobil ise çevredeki vatandaşların yardımı ile düzeltilip olay yerinden kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Eski Acıpayam Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yüksek hızda giden 20 YR 624 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yan yatarak sürüklendikten sonra durdu. Otomobilin durmasıyla sürücü ön camı kırarak aracını olduğu yerde bırakıp yaralı halde kaçtı.

Olayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda trafik, polis ekiplerince kısa süreliğine kapatıldı. Çevredekilerin aracın sürücüsünün kaçtığını polis ekiplerine söylemesi üzerine şahsı arama çalışması başlatıldı. Devrilen otomobilin yakıt deposundan dökülen akaryakıtın belediye ekipleri tarafından ivedilikle temizlenmesi olası bir facianın önüne geçti. Devrilen otomobili olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından düzeltildi. Vatandaşların akü ve diğer parçalarını aracın içine tekrar koymaları dikkatlerden kaçmadı. Devrilen otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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