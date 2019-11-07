Ağaca çarpan otomobil ters döndü, motoru yerinden fırladı

07.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:03

ISPARTA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı. Ters dönen otomobilin motoru yerinden fırlarken, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İstanbul Caddesi Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Taha Şener yönetimindeki 06 BDJ 295 plakalı otomobil, yol kenarındaki akasya ağacına çarpıp, takla atarak, ters döndü. Ağaç yerinden sökülürken, otomobilin motoru da araçtan fırladı. Kazada yaralanan sürücü, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA