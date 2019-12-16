Ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

16.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:28

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Sapanca Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Sevilay Menzilci (38) idaresindeki 06 BP 1348 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Ters dönen araçtaki Sevilay Menzilci ve Nejat Menzilci yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yakıt sızan araç ve çevresinde önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA