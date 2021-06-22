AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da sağanak yağmurun ardından kayganlaşan yolda kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batuhan Demirci, yol kenarındaki ağaca çarparak yaralandı.

KÜTAHYA'da sağanak yağmurun ardından kayganlaşan yolda kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batuhan Demirci, yol kenarındaki ağaca çarparak yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Batuhan Demirci, kullandığı 43 ABZ 471 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi aracında yapılan Demirci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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